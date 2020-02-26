Аналитики зафиксировали рост средних цен на пиво в РФ почти на 2% в 2019 году

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость литра пива в России в среднем выросла в 2019 году на 1,9%, до 97 рублей за литр, свидетельствуют данные аналитической компании Nielsen.

Цены на другие категории алкогольных напитков, которые приводит Nielsen, росли медленнее или снижались (исключением стал ром, средняя цена на который в прошлом году выросла на 3,1%). Так, литр джина подешевел на 1,5%, текилы - на 2,1%. Цены на виски выросли на 0,2%, на бренди - на 1,3%.

Росту цен на пиво способствовал интерес потребителей к нишевым сортам, отмечается в сообщении исследовательской компании. Ритейлеры, видя эту тенденцию, предлагали более дорогие напитки со скидкой: если более половины (55%) пива в натуральном выражении продается по промо, то в премиальном сегменте этот показатель достигает 66%.

Основной вклад в рост цен внес премиальный сегмент - более дорогое импортное пиво, нефильтрованное и произведенное небольшими игроками. Доля небольших игроков на рынке при этом увеличивается: растет как их количество, так и объемы продаж их продукции. Если в 2017 году они занимали 24% пивного рынка, то в 2019 этот параметр вырос до 28,2%.

В целом рынок пива в России, по данным ритейл-аудита Nielsen, в прошлом году увеличился на 2,1% в натуральном и на 4,1% в денежном выражении. Несмотря на то, что темпы роста замедлились по сравнению с 2018 годом (тогда они составляли 6,6% в денежном и 5,3% в натуральном выражении), пиво по-прежнему вносит ощутимый вклад в увеличение продаж всего алкогольного рынка и остается второй по величине категорией товаров повседневного спроса в России.

Одним из драйверов роста рынка в прошлом году Nielsen называет расширение ассортимента. В 2019 году в среднем на полке магазина из более чем 230 алкогольных напитков 100 приходилось на пиво. Это на шесть товарных позиций больше, чем годом ранее. Из этих шести позиций три - это нефильтрованное пиво, которое набирает все большую популярность у потребителей.

Сложившаяся конкуренция позитивно сказывается на потребителе, которому стало доступно больше брендов и сортов, считает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. "На рынке появляются новые игроки, расширяется предложение, а средняя цена за литр пива составляет порядка 97 рублей", - сказал он "Интерфаксу". Представленность пива в торговых точках увеличилась - в 2019 году в среднем на него на полке магазина приходилась примерно половина алкогольных напитков, добавил он.