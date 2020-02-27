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Курс евро в ходе торгов на "Мосбирже" превысил 73 рублей впервые с 5 сентября

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг вечером превысил отметку 73 рубля впервые с 5 сентября на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая, а также продолжающегося падения нефтяных цен.

По данным на 18:35 единая европейская валюта подорожала по отношению к рублю до 73,08 руб., что на 1,805 рубля выше уровня закрытия среды. Курс доллара при этом достиг 66,41 руб. (+0,94 рубля к уровню предыдущего закрытия). Таким образом, стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,33 рубля к уровню закрытия 26 февраля, поднявшись до 69,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно снижаться к доллару и евро третий день подряд вслед за большинством валют emerging markets, дешевеющих на опасениях относительно распространения коронавируса за пределами Китая, а также из-за продолжающегося падения нефтяных цен. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 по московскому времени подешевели на 4,5% - до $51 за баррель. В среду их цена опустилась на 2,77%, составив на закрытие $53,43 за баррель.

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