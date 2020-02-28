Росстат сообщил о стабильности цен на бензин в России четвертую неделю подряд

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В России с 18 по 25 февраля потребительские цены на бензин не росли четвертую неделю подряд, сообщил Росстат. Цены на дизельное топливо показали стабильность третью неделю подряд после снижения на 0,1% двумя неделями ранее.

С начала года бензин подорожал на 0,3%, дизтопливо - на 0,5%.

Стоимость литра бензина в среднем по странена 25 февраля составила 44,9 рубля (17 февраля - 44,88 рубля), в том числе марки Аи-92 - 42,48 рубля (42,46 рубля), Аи-95 - 45,91 рубля (45,90 рубля), Аи-98 - 51,98 рубля (51,97 рубля).

Солярка 25 февраля стоила в среднем по стране 48,14 рубля (17 февраля - 48,15 рубля).

Рост цен на бензин отмечался в 15 столицах регионов. Сильнее всего он подорожал в Омске - на 0,6%.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в пяти центрах регионов, наибольшее в Курске - на 0,5%.

В Москве за прошедший период цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге - выросли на 0,1%.

Производство бензина в России с 17 по 23 февраля выросло на 1,9% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга - до 800 400 тонн. Выпуск дизтоплива снизился на 1% - до 1 млн 626 400 тонн.