Индекс Stoxx Europe 600 рухнул более чем на 12% за неделю

Это максимальное падение с октября 2008 года

Фото: Reuters

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые рынки закрыли торги в пятницу существенным падением на фоне тревог о быстром распространении коронавируса за пределами Китая и его последствиях для мировой экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов упал на 3,54% - до 375,65 пункта. За неделю индикатор рухнул более чем на 12%, показав самое резкое падение с октября 2008 года.

Германский DAX опустился на 3,86%, французский CAC 40 - на 3,38%, британский FTSE 100 - на 3,18%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB упали на 2,92% и на 3,54% соответственно.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире продолжает расти и достигло на утро пятницы 83,265 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом на Китай приходится 78,824 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных увеличилось до 4,441 тыс.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус накануне отметил, что число новых случаев заражения во всем мире уже превышает их количество в Китае, растет число стран, в которых зафиксированы первые случаи заражения.

Франция

Опубликованные в пятницу статданные указали на первое сокращение ВВП Франции с 2016 года.

Экономика Франции в четвертом квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Это первое сокращение показателя со второго квартала 2016 года. Результат совпал как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами аналитиков.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

В январе годовая инфляция составила 1,7%. Относительно января цены не изменились. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,6%, второго - на 0,1%.

Германия

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в феврале 2020 года выросли на 1,7% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля 2019 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция в ФРГ ускорилась по сравнению с январскими 1,6%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривал повышение потребительских цен в этом месяце на 1,6%.

Тем временем количество безработных в Германии в текущем месяце сократилось на 10 тыс. - до 2,26 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица осталась на уровне 5% (вблизи рекордно низкой отметки) по итогам десятого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа безработных на 3 тыс. и сохранения уровня безработицы, свидетельствуют данные Trading Economics.

Бумаги LSE Group упали на 3,8%. Доналоговая прибыль оператора Лондонской фондовой биржи (LSE) сократилась в 2019 году на фоне роста расходов, показали предварительные результаты компании.

Цена акций Commerzbank снизилась на 4,3%. Компания Capital Group увеличила долю во втором по величине банке Германии до 4,8% с 2,9%, говорится в ее сообщении.

Капитализация Volkswagen выросла на 0,8%. Автопроизводитель увеличил размер дивидендов на 35% по сравнению с годом ранее и отчитался о рекордных поставках автомобилей в 2019 году - чуть менее 11 млн. Компания прогнозирует, что поставки в текущем году будут на уровне прошлого года.

Бумаги Munich Re упали на 5,7%. Чистая прибыль одной из крупнейших перестраховочных компаний мира сократилась в четвертом квартале, однако результат за год превзошел целевой показатель.

Акции BASF подешевели на 4,9%. Германская нефтехимическая компания, одна из крупнейших в мире, в четвертом квартале снизила чистую прибыль более чем в два раза. BASF ожидает, что эпидемия коронавируса окажет значительное негативное влияние на ее бизнес, особенно в первых двух кварталах текущего года.

Цена бумаг Thyssenkrupp упала на 5%. Германская промышленная группа продала свое подразделение по производству лифтов Elevator Technology за 17,2 млрд евро ($18,9 млрд) консорциуму, состоящему из Advent, Cinven и RAG.

Великобритания

Котировки акций Rolls-Royce выросли на 3,2%. Компания отчиталась о сокращении доналогового убытка и росте базовой операционной прибыли в 2019 году.

Бумаги International Consolidated Airlines Group упали на 8,4%. Чистая прибыль третьей по величине авиагруппы в Европе, в состав которой входят British Airways и Iberia, сократилась в 2019 году на 40%.

Цена акций EasyJet снизилась на 0,9%. Бюджетный авиаперевозчик сообщил, что отменит ряд рейсов и примет меры по сокращению расходов на фоне ослабления спроса в Италии и на других европейских рынках в связи с распространением коронавируса.