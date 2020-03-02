Мишустин поручил разработать целевой показатель закупок российских товаров для нацпроектов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В России должна быть разработаны целевые показатели закупок российского оборудования для реализации нацпроектов, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами он напомнил, что президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года поручил обеспечить закупку отечественного оборудования и сделать так, чтобы его доля была доминирующей на внутреннем рынке.

"Соответственно нам надо разработать целевой показатель для использования российских товаров во всех национальных проектах", - сказал Мишустин. По его словам, "это позволит вести качественный мониторинг и контроль за их реализацией".

Мишустин подчеркнул, что к этой работе должны активно подключиться региональные власти, так как именно через них идут закупки для нацпроектов. Он добавил, что для губернаторов увеличение доли отечественного оборудования станет одним из показателей эффективности работы.

Вместе с тем Мишустин заявил, что закупаемая для нацпроектов российская продукция должна быть как минимум не хуже импортных аналогов и конкурентна по цене.

Он поручил вице-премьеру Юрию Борисову взять эту работу под особый контроль.