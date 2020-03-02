Сеть магазинов "Красный куб" уйдет с рынка

Компания ни разу не меняла формат, а за десять лет у нее появились конкуренты

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Сеть магазинов подарков "Красный куб" решила прекратить работу в России и уведомила об этом партнеров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании. В 2007 году, по оценкам аналитиков, у сети было 200 точек, сейчас их осталось 16.

В письме своим франчайзи сеть сообщила, что больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнеров, в связи с чем расторгает договор комиссии. Сеть закрывается и освобождает помещения, рассказал изданию один из консультантов на рынке недвижимости. В пресс-службе ритейлера на вопросы издания не ответили.

"Красный куб" работает в России с 1996 года. Сначала компания торговала оптом посудой и предметами интерьера. На 2007 год, по оценке Colliers International компания была крупнейшей в России розничной сетью магазинов подарков с 200 точками. Сейчас в сети, по собственным данным, 16 магазинов. По данным ЕГРЮЛ, в марте 2019 года бывший основной владелец компании Ирина Пивень передала свои 76% Александру Кирееву, который ранее владел 24% в связанном с сетью ООО "Торговые инновации".

Из-за низкой конкуренции сеть около десяти лет не обновляла формат, напомнила изданию директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. По ее словам, за это время на рынке появилось сразу несколько интересных конкурирующих проектов, а многие ритейлеры (Zara, H&M, "Республика" и "Буквоед") включили в ассортимент сувениры и товары для дома. Еще одной причиной провала "Красного куба" эксперты называют развитие потребительской электроники, в результате чего россияне чаще стали дарить гаджеты вместо сувениров.

У сети может начаться конфликт с партнерами, пишет газета. Как рассказал изданию один из франчайзи сети, через несколько дней после получения письма о прекращении работы "Красный куб" обвинил партнера в нарушении договора и уведомил его о прекращении поставок. После этого сеть выслала всем франчайзи предварительное предупреждение об оплате задолженности и пени. Один из партнеров назвал предъявленную сетью сумму необоснованной и пообещал оспорить ее в суде.