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Бывший министр спорта Колобков вошел в правление "Газпром нефти"

Он назначен заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпром нефти" принял решение об избрании бывшего министра спорта Павла Колобкова членом правления и его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти, говорится в сообщении НК.

СпортВ Кремле подтвердили, что министр спорта получил орден Александра НевскогоЧитать подробнее

В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ.

Павел Колобков – чемпион ОИ, пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, неоднократный серебряный и бронзовый призер этих турниров.

В октябре 2016 года он возглавил министерство спорта, в январе нынешнего года покинул должность министра в связи со сменой состава правительства.

Новый министром спорта РФ стал Олег Матыцин.

Павел Колобков Газпром нефть

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