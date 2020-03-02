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Экс-гендиректор ДОМ.РФ Плутник возглавил созданную ВЭБ компанию "Прогород"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Группа ВЭБа пополнилась новой компанией - ООО "Новые городские проекты" (краткое наименование - "Прогород"). Ее учредили "ИнфраВЭБ" и "ВЭБ Капитал", компания зарегистрирована на прошлой неделе, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Гендиректором "Прогорода" назначен Александр Плутник, член команды главы ВЭБа Игоря Шувалова. В 2004-2008 гг. он работал в Экспертном управлении президента, которое в те годы курировал Шувалов. В 2008-2013 гг. Плутник был помощником и замруководителя секретариата Шувалова, который на тот момент занимал должность первого вице-премьера. В 2013 г. стал замглавы Минстроя, а в 2015 г. возглавил АИЖК, впоследствии переименованное в ДОМ.РФ.

В конце января ДОМ.РФ возглавил Виталий Мутко, в прежнем составе правительства занимавший пост вице-премьера, 37-летний Плутник покинул госкомпанию, оставшись при этом в ее наблюдательном совете.

ВЭБ при Шувалове объявил развитие городской экономики и инфраструктуры одним из своих ключевых приоритетов.

Новая компания "будет вести проекты комплексного развития городской экономики в группе ВЭБ.РФ", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации. Среди проектов - модернизация коммунальной, инженерной инфраструктуры, городского транспорта и другие.

Источник, близкий к ВЭБу, уточнил, что вопросы жилищного строительства в компетенцию "Прогорода" не входят, его задача - координация проектов развития городской экономики, "упаковка" городских проектов всех организаций развития в комплексные программы.

ВЭБ Александр Плутник Прогород

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