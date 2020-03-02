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ФАС не нашла нарушений в повышении цен на архивные тарифы мобильной связи

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях операторов связи, поднявших стоимость архивных тарифов, следует из сообщения регулятора.

ФАС проводила проверку в отношении ПАО "Мегафон", ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком" и Tele2 - на основе жалоб интернет-пользователей, в ходе нее ведомство проанализировало свыше 4 тыс. тарифных планов.

"В основном изменения тарифов коснулись абонентов, пользующихся архивными тарифными планами, а изменения были направлены на выравнивание условий архивных и текущих тарифных планов", - отметили в ФАС.

В ведомстве пришли к выводу, что рост стоимости тарифов произошел в связи с увеличением затрат на исполнение пакета антитеррористических поправок, согласно которым операторы должны хранить трафик абонентов в течение 5 лет. При этом рост затрат по обычным видам деятельности не оказал существенного влияния на тарифы.

"ФАС России установила, что рост доходов от повышения тарифов находится на сопоставимом уровне с ростом расходов операторов", - говорится в релизе регулятора.

В ведомстве пообещали проводить регулярный мониторинг изменения тарифов на услуги связи.

ФАС Мегафон МТС Вымпелком Tele2

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