"Детский мир" сменит гендиректора

Флагманский магазин "Детский мир" в Москве Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Детский мир" на заседании 10 марта рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора компании Владимира Чирахова.

Совет директоров также рассмотрит назначение на этот пост в апреле Марии Давыдовой - сроком на три года, сообщил ритейлер. Предполагается, что Чирахов станет председателем совета директоров.

Как указывается на сайте компании, Давыдова в настоящее время является заместителем гендиректора по коммерческой деятельности. В "Детском мире" она работает с 2013 года. До этого работала в разных компаниях на должности коммерческого директора.

Чирахов работает в "Детском мире" с 2012 года. До этого занимал пост гендиректора в компании "Кораблик", занимающейся торговлей детскими товарами. Также работал в компаниях ООО "Партия-Электроника" и "М.Видео". В августе 2018 года совет директоров "Детского мира" продлил его полномочия на посту гендиректора до 9 октября 2021 года.

"У меня нет сомнений, что топ-менеджмент останется в "Детском мире" в полном составе, а опыт работы Марии Давыдовой, ее погруженность во все бизнес-процессы и отраслевую специфику будут способствовать росту бизнеса компании", - отметил Чирахов (его слова процитированы в сообщении ритейлера). Он добавил, что в качестве председателя совета директоров компании будет помогать Давыдовой в ее работе на новом посту, а также примет участие "в операционном и стратегическом управлении компанией".

"Мы благодарны Владимиру Чирахову за многолетнюю успешную работу во главе "Детского мира". За эти годы компания стала безусловным лидером отрасли, последовательно демонстрировала высокие темпы роста в России, осваивала новые рынки и активно развивала онлайн-платформу. Под руководством Владимира "Детский мир" вышел на публичные рынки капитала, а в прошлом году вторичное размещение акций позволило повысить ликвидность, что уже транслировалось в значительный рост капитализации", - сказал председатель совета директоров "Детского мира", управляющий партнер АФК "Система" (основной владелец ритейлера) Алексей Катков. Он также добавил, что в компании приветствуют назначение Давыдовой на пост гендиректора.

Финансовые успехи "Детского мира"

В понедельник, 2 марта" ритейлер опубликовал финансовые результаты за прошлый год по МСФО. По итогам 2019 года выручка компании увеличилась на 16,1%, до 128,764 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась на 10,6%, до 7,303 млрд рублей. По оценке "Детского мира", по итогам IV квартала 2019 года его чистая прибыль по РСБУ выросла на 23% год к году, до 4,1 млрд рублей. "Мы будем рекомендовать распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов", - говорил Чирахов.

Ритейлер провел IPO на Московской бирже в феврале 2017 года. SPO "Детского мира" состоялось в конце 2019 года. Продающими акционерами выступали АФК и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation).

"Сегодня "Детский мир" является бесспорным лидером рынка детских товаров на постсоветском пространстве с высоким потенциалом дальнейшего роста. В качестве нового генерального директора компании я продолжу реализацию всех ранее озвученных стратегических инициатив "Детского мира" в направлении развития эффективной омниканальной бизнес-модели и выхода на новые рынки. Вместе с командой мы приложим все силы, чтобы выполнить обещания, данные нашим акционерам, и достичь запланированных показателей роста и рентабельности бизнеса", - заявила Давыдова.

Давыдова начала работу в "Детском мире" в должности директора по закупкам ассортимента категории "игрушки". В марте 2015 года совет директоров назначил ее членом правления, заместителем генерального директора по коммерческой деятельности, руководителем коммерческой дирекции по направлению "товары народного потребления". За семь лет под руководством Давыдовой рыночная доля "Детского мира" в сегменте "товары для новорожденных" достигла 29,9%, в сегменте "игрушки" - 51,3%. Компания стала крупнейшим продавцом игрушек в России.

Давыдова "внесла существенный вклад в достижение успешных финансовых и операционных результатов компании за последние 7 лет, усилила ее рыночную позицию до одного из глобальных продавцов игрушек", считает Чирахов.

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. Основные акционеры компании - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%). Доля акций в свободном обращении - 57,62%.

На конец 2019 года группа объединяла 842 магазина, включая 766 магазинов "Детский мир", 62 магазина ELC и ABC, четыре магазина Detmir.ru и 10 магазинов "Зоозавр".