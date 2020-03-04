Инвестиции в РФ за 2019 год выросли на 1,7%

Это меньше официального прогноза, но лучше ожиданий экспертов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ в 2019 году выросли на 1,7%. Такую оценку опубликовал в среду Росстат.

Это лучше ожиданий аналитиков - консенсус, согласно опросу "Интерфакса", равнялся 1%. Однако до официального прогноза (+2%) динамика инвестиций в прошлом году не дотянула.

Рост инвестиций в 2019 году ускорялся поступательно от квартала к кварталу, составив соответственно 0,9%, 1,2%, 1,7% и 2,3%. Росстат несколько повысил оценки за I-III кварталы (с +0,5%, +0,6% и +0,8%).

Одновременно рост инвестиций за 2018 год пересмотрен с 4,3% до 5,4%.

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