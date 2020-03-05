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Источник узнал о споре Минфина и Минэкономразвития за госконтроль над крупнейшими АО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минфин и Минэкономразвития не смогли согласовать проект постановления правительства, который вносит поправки в положение об управлении акциями госкомпаний.

Ведомства разошлись во мнении по вопросу о том, кто должен вырабатывать политику в отношении крупнейших госкомпаний из так называемого Спецперечня, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с позициями министерств.

Как сообщалось, в соответствии с указом президента РФ от 21 января Росимущество было передано в ведение Минфина от Минэкономразвития. В развитие этого указа два эти министерства подготовили свои варианты поправок в постановление правительства от 3 декабря 2004 года № 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции")".

Минфин в своей версии поправок, по словам источника, предложил просто заменить по всему тексту постановления упоминания Минэкономразвития на Минфин. Минэкономразвития, по словам источника, отказалось согласовывать такой вариант поправок, предложив свою версию, в которой в разделе "Порядок определения позиции акционера - Российской Федерации в акционерных обществах, входящих в специальный перечень" министерство экономического развития не меняется на министерство финансов.

Список крупнейших госкомпаний из так называемого Спецперечня, где позицию государства как акционера определяет правительство, утвержден распоряжением правительства 91-р, в нем порядка 50 компаний.

В Минфине по итогам межведомственной переписки, по словам источника, в конце февраля состоялось согласительное совещание, по итогам которого была сформирована таблица разногласий.

Минэкономразвития, по словам источника, свою позицию обосновывает так: в постановлении №738 закреплено положение о том, что формирующаяся в отношении АО Спецперечня позиция акционера должна учитывать отраслевую специфику секторов экономики, и, соответственно, мнение отраслевого федерального органа исполнительной власти. При этом к функциям Минэкономразвития относится разработка прогнозов социально-экономического развития РФ, субъектов федерации, муниципальных образований, а также отраслей секторов экономики.

Минфин, по словам источника, предложения Минэкономразвития оставить себе полномочия по выработке позиции акционера в АО из Спецперечня также не поддержал, посчитав, что это противоречит указу президента от 21 января, в котором прописывается, что руководство деятельностью Росимущества осуществляет министерство финансов.

Минфин Минэкономразвития Росимущество

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