Банк "ДОМ.РФ" получил право работать со спецсчетами в системе госзакупок

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило банку "ДОМ.РФ" работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, следует из правительственного распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Этим документом "ДОМ.РФ" включен в число банков, имеющих право работать со спецсчетами.

Названный перечень банков был утвержден летом 2018 года. Изначально в него входило 18 банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк и другие. Причем к этим банкам предъявлялись определенные требования, в их числе - наличие универсальной лицензии, собственного капитала в размере не менее 25 млрд рублей (по данным ЦБ РФ на день проверки на соответствие указанным требованиям), наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" или "ruA-", участие банка в системе обязательного страхования вкладов физлиц, отсутствие просроченной задолженности.

Осенью 2018 года правительство РФ смягчило (в качестве меры господдержки - ИФ) названные требования для банков, в отношении которых по состоянию на 1 января 2015 года действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами.

Для открытия и ведения спецсчетов участников госзакупок банки должны обеспечивать взаимодействие со всеми электронными торговыми площадками, которые отобраны правительством РФ для проведения госзакупок.

Как сообщалось, в 2018 году вступила в силу значительная часть масштабных поправок к законам "О контрактной системе" (№44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (№223-ФЗ), предусматривающая электронизацию закупочных процедур. Это, в том числе, нормы, определяющие порядок работы механизма спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок.