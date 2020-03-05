В Госдуме предложили сократить принятие оферты миноритариями Сбербанка до 20-30 дней

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Срок принятия миноритариями Сбербанка оферты на выкуп их акций со стороны ЦБ РФ в рамках продажи его пакета правительству может быть короче стандартного, заявил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев.

"Мы уточняем срок принятия обязательного предложения. Согласно действующим нормам, срок составляет от 70 до 80 дней, и мы предлагаем, что он не может быть менее чем 20 и более чем 30 дней", - сказал Николаев в ходе заседания комитета, на котором обсуждались поправки ко второму чтению законопроекта о продаже пакета акций Сбербанка правительству.

Также, по его словам, учитывая, что обязательное предложение направляет Банк России, предложено исключить требование о необходимости его подкрепления банковской гарантией. "Поправками мы учли замечание о целесообразности исключения в отношении проектируемой процедуры требований акционерного законодательства о направлении Банком России самому себе обязательного предложения, здесь мы это исправили", - добавил Николаев.

Он также рассказал о поправках, которые касаются сокращения сроков процедуры согласования. "В частности, мы не применяем к обязательному предложению Банка России положение акционерного законодательства в части принятия советом директоров публичного АО рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения о направлении таких рекомендаций владельцам ценных бумаг, то есть мы просто исключаем одну процедуру, связанную с рассмотрением советом директоров и формирование вот этих вот рекомендаций", - сказал Николаев.

Второе чтение законопроекта намечено на 11 марта, думский комитет проголосовал за поправки в целом, окончательный вариант поправок будет утвержден 10 марта.

Как сообщалось, в среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет кабинету министров выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). ЦБ владеет 50% + 1 акция уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Предполагается, что продажа обыкновенных акций Сбербанка будет осуществляться на рыночных условиях по средневзвешенной цене акций за 6 полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. При этом планируется, что в федеральный бюджет от сделки ЦБ направит в 2020 году 500 млрд рублей (350 млрд рублей денежными средствами и 150 млрд рублей в виде части субординированного кредита Сбербанку), в 2021 году - 650 млрд рублей (300 млрд рублей деньгами и 350 млрд рублей в виде суборда ВЭБа), в 2022 году - 400 млрд рублей, в 2023 году - оставшуюся часть дохода от продажи акций Сбербанка.