Новгородский производитель кваса лишился прав на бренд "Никола"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Новгородский производитель пива и безалкогольных напитков "Дека", который находится в процедуре банкротства, лишился прав на свою основную марку "Никола", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

По информации издания, получить контроль над брендом могут структуры Сити Инвест Банка, пытающегося войти в число кредиторов "Деки".

По собственным оценкам, в 2017 году "Дека" занимала 35% российского рынка кваса, а на "Николу" приходилось 15,4% продаж напитка в стране.

Издание констатирует, что в 2018 году "Дека" получила 393,1 млн руб. чистого убытка, а в мае 2019-го в отношении компании введена процедура наблюдения. В числе кредиторов компании ВТБ с долгом 692 млн руб., Юникредит-банк (213 млн руб.) и Промсвязьбанк (99,4 млн руб.). Основным владельцем "Деки" считался Николай Левицкий. Как подчеркивает издание, представитель бизнесмена отказался от комментариев.

Владельцем "Николы" в ФИПС значится кипрская Mediapoint, принадлежавшая Левицкому. Однако "Коммерсантъ", ссылаясь на показания бизнесмена в суде, пишет, что контроль над Mediapoint по трастовому соглашению передан Сити Инвест Банку. В феврале Mediapoint обратилась в ФИПС с заявлением о передаче прав на "Николу" третьей стороне.

В Роспатенте изданию подтвердили, что заявление будет рассмотрено в течение 45 рабочих дне.

Сити Инвест Банк был инициатором банкротства "Деки" и пытался войти в число кредиторов компании с долгом 2,5 млрд руб. Но Арбитражный суд Новгородской области посчитал, что задолженность носит корпоративный характер, и отказал банку. Сити Инвест Банк пытается обжаловать решение.

Как пишет "Коммерсантъ", основной кредитор "Деки" ВТБ обращался в Арбитражный суд Новгородской области с заявлением о запрете Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ФИПС) регистрировать договор о передаче прав на "Николу", но получил отказ.