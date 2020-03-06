Суд по заявлению "Настюши" разрешил взыскать на Кипре 3 млрд рублей с Дмитрия Ананьева

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявления конкурсного управляющего ООО "Зерновая компания "Настюша" Антона Никеева о разрешении обратиться в компетентный суд Республики Кипр для исполнения на Кипре решений российских судов о взыскании с экс-главы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева в пользу "Настюши" 2,9 млрд рублей.

В определениях суда, размещенных на сайте, поясняется, что, "учитывая преимущественное нахождение ответчика в Республике Кипр, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенные в отношении Ананьева Д.Н., подлежат исполнению по месту его фактического проживания, т.е. на территории Республики Кипр".

Суд из публикаций в СМИ узнал, что у Ананьева есть гражданство или вид на жительство в Республике Кипр. Для получения вида на жительство на Кипре необходимо вложить в первичную недвижимость не менее 300 000 евро.

Регистрация и исполнение решений судов Российской Федерации в Республике Кипр регулируются положениями договора 1984 года о правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Он позволяет гражданам любой из сторон "свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру и в иные учреждения другой договаривающейся стороны, к компетенции которых относятся гражданские и уголовные дела, могут выступать в них, возбуждать ходатайства, предъявлять иски".

Верховный суд России 26 сентября 2019 года отказал Ананьеву в пересмотре решения о взыскании 2,9 млрд рублей.

До этого, 22 мая 2019 года, Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу Ананьева на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 5 марта 2019 года по договору поручительства от 7 июля 2011 года решил взыскать с него в пользу "Настюши" 1,7 млрд рублей, в том числе 1 млрд 32,6 млн рублей долга и 595,8 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами с 5 июля 2013 года по 1 июня 2018 года.

Апелляционный суд 5 марта 2019 года признал недействительным еще один договор поручительства, заключенный между ООО "ЗК "Настюша" и Ананьевым 9 ноября 2010 года. По нему суд решил взыскать с Ананьева в пользу "Настюши" 1,2 млрд рублей, в том числе 677,3 млн рублей долга и 477,8 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами с 30 декабря 2011 года по 1 июня 2018 года. Кассация 21 мая оставила постановление в силе.

Таким образом, Девятый арбитражный апелляционный суд 5 марта 2019 года отменил решения суда первой инстанции и применил последствия недействительности двух сделок, решив взыскать с Ананьева в пользу компании в общей сложности 2,9 млрд рублей.

Оспариваемые договоры были заключены к договорам займа между совладельцем "Настюши" Игорем Пинкевичем и Ананьевым.

Суд ранее привлек к участию в делах Пинкевича и его финансового управляющего Ивана Кузнецова.

Конкурсный управляющий полагает, что Пинкевич взял личный заем, так как в тот же день обналичил денежные средства. "Настюша" начала погашать долг, причем сделала это не в полном объеме. Ананьев и не требовал возврата средств полностью.

ЗК "Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года, в отношении компании открыта процедура конкурсного производства.

Крупнейшими реестровыми кредиторами являются АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (44,7%), ООО "ААА Консортиум" (26,1%) и Россельхозбанк (16,56%). Балансовая стоимость имущества ЗК "Настюша", согласно отчету конкурсного управляющего, на 31 декабря 2016 года составляла 24,6 млрд рублей, но его инвентаризация не проводилась.

ЗК "Настюша" входит в одноименную группу вместе с другими производителями зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".

Пинкевич находится в СИЗО с августа 2017 года. Ему вменяют особо крупное мошенничество при строительстве жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2", где группа компаний "Настюша", контролировавшая земельные участки в Москве, выступала в качестве инвестора.

Арбитражный суд Москвы отложил на 19 марта заседание по проверке обоснованности заявления о банкротстве Ананьева.