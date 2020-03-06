Биржевые цены на мазут взлетели ввысь за месяц до введения акциза на него

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Цены на мазут на этой неделе рванули вверх - так участники рынка заблаговременно реагируют на введение акциза на этот вид топлива, запланированное на апрель.

Согласно данным сайта Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), мазут на конец торгов 6 марта стоил 13976 руб./т., что на 45% выше по сравнению с 2 марта.

С 1 апреля 2020 года вносятся изменения в Налоговый кодекс (НК) РФ, согласно которым предельный показатель плотности продуктов, относимых к средним дистиллятам для целей начисления акциза, увеличивается с 930 кг/куб. м до 1015 кг/куб. м. Мазут относится к средним дистиллятам и подпадает под указанный уровень плотности. Таким образом, впервые мазут станет подакцизным товаром.

Ставка акциза на мазут будет рассчитываться как сумма ставки акциза на дизельное топливо экологического класса 5 (8835 р/т с 1 января 2020 года), постоянной величины, равной 750 р/т, и величины отрицательного демпфера на дизтопливо. При этом для компаний энергетического сектора - покупателей мазута (использующих его для электро- и теплогенерации), уже предусмотрен налоговый вычет.

Однако производители удобрений, стали и алюминия, чьи предприятия находятся в негазифицированных северных регионах, также просят установить для них возвратный акциз. Они отмечают, что более чем двукратное удорожание мазута, который является безальтернативным видом топлива для таких предприятий, приведет к необоснованному росту издержек. Речь идет о горнодобывающих предприятиях "Северстали", "РусАла", "ФосАгро", "Акрона" и "ЕвроХима". Их суммарные потери оцениваются примерно в 6 млрд рублей. Минфин с предлагаемыми поправками, устанавливающими налоговый вычет на мазут для промпотребления, не согласен.

Независимый аналитик Виктор Костюков подчеркивает, что цена на мазут, отгруженный с 1 апреля 2020 года в адрес потребителей на территории РФ, должна содержать акциз в размере 9585р/т (8835+750), а с учетом НДС, тонна мазута подорожает на 11502 р/т. "Поскольку сделки, совершенные в мартовские дни, могут выйти за ворота НПЗ в апреле, участники рынок поспешили выкупить и выгрузить мазут как можно раньше, чтобы не попасть под акцизный молот. А он серьезен. Как видим, акцизно-налоговая составляющая (9585 р/т) окажется выше базовой цены исходного продукта", - поясняет он рост биржевых цен на мазут.

Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Армен Ханян согласен, что рост биржевых цен на мазут вызван грядущим введением акциза на средние дистилляты. Вместе с тем, отметил он, вычет суммы акцизов подлежит налогоплательщикам, у которых будет свидетельство о регистрации организации, работающей со средними дистиллятами.

Согласно НК РФ, свидетельство о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, выдается компаниям, которым принадлежат объекты, производящиеся электричество с помощью сжигания средних дистиллятов, напомнил Ханян. "Таким образом повышение цены на мазут (из-за акциза) не отразится на стоимости производства электрической и (или) тепловой энергии и, как следствие, на наших гражданах", - считает сотрудник ФАС.