НОВАТЭК накануне 8 марта объявил о намерении впервые включить женщину в совет директоров

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров крупнейшего независимого производителя газа ПАО "НОВАТЭК" впервые может пополниться представительницей женского пола. Совет директоров ПАО выдвинул в новый состав совета директора Центра энергетики Московской школы управления "СКОЛКОВО" Татьяну Митрову. Она может сменить в совете экс-председателя правления E.ON Ruhrgas AG Буркхарда Бергманна, следует из сообщения российской компании.

В пятницу совет директоров "НОВАТЭКа" утвердил список кандидатов для выборов нового состава совета на годовом собрании. На девять мест в нем выдвинуто девять кандидатов, в том числе единственный новый.

Оставшиеся восемь - это акционеры "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, президент Российского геологического общества Виктор Орлов (независимый директор), два представителя Total - глава компании в России Арно ле Фолль и старший вице-президент по Европе и Центральной Азии Майкл Боррелл, член совета директоров французской Vinci Робер Кастень (независимый директор), заслуженный геолог РФ Александр Наталенко, глава Газпромбанка Андрей Акимов.

Митрова имеет ученую степень кандидата экономических наук, обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере анализа российских и зарубежных энергетических рынков, включая вопросы добычи и транспортировки энергоресурсов, спроса, энергетической политики, ценообразования, налогообложения и реструктуризации рынков. Она является членом Правительственной комиссии РФ по вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики. Летом 2018 года вошла в Совет директоров глобальной нефтесервисной компании Schlumberger. Митрова окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Доцент РГУ нефти и газа им. Губкина. Приглашенный профессор Парижского Института политических исследований (Sciences Po), приглашенный старший научный исследователь Оксфордского института энергетических исследований (OIES), ведущий исследователь Центра политики в области глобальной энергии Колумбийского университета (Center on Global Energy Policy, Columbia University), почетный исследователь Института экономики энергетики Японии (IEEJ).

Днем раньше список кандидатов в новый состав совета обнародовала "Татнефть". В него также впервые в истории может войти женщина - начальник государственно-правового управления главы республики Татарстан Лариса Глухова.