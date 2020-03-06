Заседание ОПЕК+ закончилось безрезультатно

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ОПЕК+ не пришла ни к какой сделке, сказал журналистам в пятницу представитель Омана.

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что по итогам заседания ОПЕК+ был подписан документ о продолжении взаимодействия в рамках Хартии сотрудничества стран-производителей нефти.

"С 1 апреля нет ни у кого обязательств по сокращению нефтедобычи", - добавил он. По его словам, Россия пока не обсуждала с компаниями вариант увеличения добычи в апреле.

Со своей стороны, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что ОПЕК+ продолжит консультации о добыче нефти. По его словам, сегодня запланирована неформальная встреча стран-участников соглашения. "Я оптимист, верю, что никто из группы не хочет расслабляться", - сказал он.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане рассказал журналистам, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения относительно сокращения добычи. Он отметил, что переговоры стран ОПЕК+ находятся в подвешенном состоянии.

По словам Зангане, нефтяной рынок нуждается в дополнительном ограничении добычи, однако ОПЕК не станет сокращать нефтедобычу без участия России в сделке.

Требуется время, чтобы все немного успокоилось, сказал он. Зангане отметил, что для принятия решения о новом снижении добычи нефти обязательно потребуются дополнительные консультации.

В ходе министерского комитета ОПЕК+ в среду, 4 марта, Россия выступила против углубления сокращений добычи "черного золота", предложив лишь продлить текущую сделку на второй квартал 2020 года. Против дополнительных сокращений также выступил Казахстан.

Ранее стало известно, что цена нефти Brent резко ускорила падение, рухнув на 7,5% в ходе торгов в пятницу, на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК+ не смогли достичь соглашения на переговорах в Вене.