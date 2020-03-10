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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Председатель совета директоров банка Wells Fargo ушла в отставку

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров одного из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co Элизабет Дьюк ушла в отставку в преддверии слушаний в комитете Палаты представителей США.

Как сообщается в пресс-релизе банка, ее место занял член совета директоров и бывший главный финансовый директор Bank of America Чарльз Носки.

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В среду Дьюк должна выступить на слушаниях комитета по финансовым услугам Палаты представителей США, который рассмотрит выполнение банком предписаний регуляторов в связи с недобросовестными продажами услуг клиентам.

Элизабет Дьюк вошла в совет директоров Wells Fargo в 2015 году и заняла пост председателя в январе 2018 года.

Банк сообщил и об отставке члена совета директоров Джеймса Куигли, который также был приглашен на заседание комитета.

Wells Fargo ранее согласился выплатить $3 млрд для урегулирования претензий министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC). По информации американских властей, банк преувеличивал показатели продаж, открывая фиктивные счета и вынуждая клиентов приобретать услуги, которыми они впоследствии не пользовались. В 2002-2016 годах были открыты миллионы таких счетов, отмечает SEC.

Wells Fargo

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