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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Значения ставок обеспечения на рынках Мосбиржи останутся на уровнях, установленных 10 марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Значения ставок обеспечения на валютном, фондовом, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов ПАО "Московская биржа" в ближайшие дни останутся на уровнях, установленных 10 марта, говорится в сообщении организатора торгов.

"10 марта 2020 года на фоне повышенной волатильности на рынках "Московская биржа" обеспечила бесперебойную работу всей инфраструктуры. Торгово-клиринговые платформы, системы риск-менеджмента и сайт биржи в течение дня функционировали в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, биржа на торгах во вторник дополнительно устанавливала расширенные границы ценовых коридоров для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) из-за волатильности на мировых рынках. Также по этим активам "Московская биржа" увеличивала длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов.

В частности, риск-параметры менялись для валют: доллар США, евро, швейцарский франк, китайский юань, фунт стерлингов, золото, гонконгский доллар и японская иена. Также изменения затронут 25 наиболее ликвидных акций (а также фьючерсы на них): "Газпром", "Роснефть", Сбербанк, "АЛРОСА", "Яндекс", "Ростелеком" и так далее. На срочном рынке изменяется ценовая граница для фьючерсов на курс доллар США - российский рубль; курс евро - российский рубль; курс китайский юань - российский рубль; а также фьючерс на золото. Нижняя ценовая граница изменится и для фьючерсов на нефть марки Brent, на нефть Light Sweet Crude Oil, на индексы МосБиржи и РТС и так далее.

С 11 марта длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров на рынках биржи вернется к стандартным значениям для каждого рынка.

"Биржа продолжит следить за развитием ситуации на мировых торговых площадках и будет применять все необходимые действия согласно регулированию, правилам и регламентам с целью обеспечения непрерывности проведения торгов при любых рыночных условиях", - говорится в сообщении.

Объем торгов акциями во вторник достиг рекордного значения - 257,3 млрд рублей, объем торгов валютой - 1,8 трлн рублей, деривативами - 928,3 млрд рублей, отмечает биржа.

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