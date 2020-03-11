WSJ сообщила о попытках саудовского министра вернуть Россию за стол переговоров

Александр Новак заявил, что Халид Аль-Фалих не контактировал с ним

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Экс-министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, при котором начиналась сделка по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, связывался с министром энергетики РФ Александром Новаком и пытался развернуть рост производства нефти и восстановить коллективные ограничения по добыче, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и советников правительства Саудовской Аравии.

Издание напоминает, что после того, как в пятницу, 6 марта, было решено отказаться от сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия и Россия заявили о росте добычи нефти с апреля.

В настоящее время Аль-Фалих является министром инвестиций. Установление контактов с Новаком состоялось при поддержке властей Саудовской Аравии, сказали советники. Если посредничество Аль-Фалиха будет успешным, ОПЕК и Россия созовут экстренное заседание в апреле.

WSJ напоминает, что во вторник Новак сказал, что сотрудничество с ОПЕК не закрыто.

В свою очередь, Новак заявил журналистам, что не контактировал с саудовским министром Аль-Фалихом. "Нет, не было у нас никаких обсуждений, и мы не связывались", - сказал он.