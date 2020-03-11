Внешнеторговое сальдо РФ в январе упало на 18%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе 2020 года составило $13,7 млрд, что на $3 млрд (на 18%) меньше показателя за первый месяц прошлого года, сообщила в среду ФТС.

Экспорт из РФ упал к прошлому году на 7,9% - до $29,9 млрд. Импорт, напротив, вырос - на 2,8%, до $16,2 млрд.

Внешнеторговый оборот к январю прошлого года сократился на 4,4% и составил $46,2 млрд.

Экспорт

Удельный вес топливно-энергетических товаров в структуре экспорта упал до 65,1% с 68,5% год назад. Стоимостный объем экспорта ТЭКа снизился на 12,6%, физический - на 1,9%. Сократились физические объемы поставок нефти и нефтепродуктов - на 12,6%, в том числе керосина - на 28,5%, сырой нефти - на 7,4%, природного газа - на 11,9%, электроэнергии - на 12,6%. Подскочили физические объемы экспорта автомобильного бензина - на 50,6%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе 2020 года составила 8,7% (год назад - 8,6%). Стоимостный объем экспорта по этой статье снизился на 6,6%, а физический - на 6,5%. По данным ФТС, резко сократились физические объемы экспорта алюминия - на 42,8%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 24,7%. Выросли физические объемы экспорта меди и медных сплавов - на 35%.

Доля продукции химической промышленности в январе в структуре экспорта сократилась до 4,8% с 5,5%. Стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 19,2%, а физический - на 5,5%.

Доля экспорта машин и оборудования выросла до 5,2% с 3,7% в январе 2019 года. Физические объемы поставок легковых автомобилей снизились на 17,3%, а грузовых автомобилей выросли - на 56,7%.

Продовольственные товары и сырье для их производства в товарной структуре экспорта в январе 2020 года заняли 6,4% против 5,4% год назад. Стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 8,6% и на 2,8% соответственно.

Импорт

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 44,9% (в январе 2019 года - 43,9%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем 2019 года увеличился на 5%. Снизился физический объем импорта легковых автомобилей - на 25%, грузовиков - на 26,6%.

Продукция химпрома в товарной структуре импорта заняла 16,9% против 18,7% в январе 2019 года. Стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности снизился на 7,4%, физический - на 3,7%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составила 14,3% (в январе 2019 года - 14,1%).

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место по-прежнему занимает ЕС, на его долю в январе приходилось 41,2% российского товарооборота (в январе 2019 года - 43,4%), на страны СНГ - 10,7% (10,9%), на страны ЕАЭС - 7,6% (7,8%), на страны АТЭС - 33,3% (31,4%).

Товарооборот России с Китаем вырос на 1,6%, до $8,4 млрд, с Турцией - на 7,5%, до $2,1 млрд, с США - на 19,7%, до $1,7 млрд, с Великобританией - на 76,3%, до $1,5 млрд, с Японией - на 18,6%, до $1,3 млрд. С Германией товарооборот сократился на 18,1%, до $3,6 млрд, с Голландией - на 16,9%, до $3 млрд, с Италией - на 16,7%, до $1,6 млрд, с Кореей - на 29,6%, до $1,5 млрд, с Польшей - на 2,1%, до $1,2 млрд.