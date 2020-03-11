Объем нового кредитования в Китае в феврале рухнул в 3,5 раза из-за COVID-19

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в Китае в феврале 2020 года упал более чем в 3,5 раза с рекордного январского уровня на фоне резкого снижения спроса из-за эпидемии коронавируса.

Показатель нового банковского кредитования в национальной валюте сократился до 905,7 млрд юаней ($130 млрд) по сравнению с 3,34 трлн юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение показателя в феврале до 1,12 трлн юаней.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в феврале упал до рекордно низких 855,4 млрд юаней. В январе этот показатель был рекордно высоким, он составил, согласно пересмотренным данным, 5,067 трлн юаней (предварительно 5,07 трлн юаней). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение до 1,586 трлн юаней.

Денежная масса М0 (находящиеся в обращении наличные) в феврале увеличилась на 10,9% в годовом выражении и составила 8,82 трлн юаней. Объем денежной массы M1 (совокупность наличных в обращении и вкладов до востребования) вырос на 4,8% и составил 55,27 трлн юаней.

Самый широкий показатель - агрегат денежной массы M2 (наличные и все вклады) - подскочил на 8,8% и достиг 203,08 трлн юаней на конец февраля.