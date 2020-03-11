Резкое снижение ликвидности мировых финрынков усугубило колебания цен

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Резкие колебания мировых финансовых рынков в последние дни являются не единственной проблемой для трейдеров, которые также отмечают серьезное снижение ликвидности рынков.

Несмотря на рекордные объемы торгов акциями и казначейскими облигациями в США, инвесторам довольно сложно совершать сделки по ценам, которые бы их устраивали, пишет The Wall Street Journal. В то же время на некоторых рынках активность торгов вообще близка к нулю.

Недостаточная ликвидность рынков является "одним из ключевых источников опасений, возникающих в данный момент", отмечает кредитный стратег Deutsche Bank Крейг Николь.

Ликвидность рынка спекулятивных корпоративных облигаций, которая была крайне низкой в последние дни, упала в минувший понедельник, когда ситуация с коронавирусом усугубилась обвалом стоимости нефти в результате решения Саудовской Аравии начать ценовую войну. Торги многими облигациями небольших компаний в США и Европе практически не ведутся, говорит Николь.

Когда происходит распродажа всех активов, "на рынке спекулятивных облигаций все бегут к выходу", отмечает эксперт.

На фьючерсном рынке суммы сделок, на совершение которых могут рассчитывать инвесторы, упали до небольшой доли среднего значения за долгосрочный период, говорит аналитик Citigroup Дэвид Бибер.

По его словам, книги заявок на US Treasuries и фьючерсы на акции, широко используемые крупными инвесторами в качестве спекулятивных инструментов или для хеджирования рисков, в последние пару дней составляют лишь 10-12% от средних значений за долгосрочный период. В случае золота и нефти эта доля еще меньше, отмечает Бибер.

Эксперты обеспокоены тем, что банки, которые в спокойные времена активно пользуются алгоритмической торговлей, в периоды стресса резко отходят от нее, что вызывает крупные и неожиданные колебания на рынках.

Одним из вариантов отвода ликвидности с рынков крупными банками может быть ограничение ими размера сделок в торговых алгоритмах, отмечают эксперты.

Изменение структуры рынков с учетом роста объемов алгоритмической и высокочастотной торговли частично является причиной крупных колебаний, говорит аналитик TD Securities Прийя Мисра.

"Ликвидность рынка US Treasuries, например, бывает разной - иногда очень высокой, а в моменты, когда волатильность резко увеличивается, высокочастотные трейдеры выходят из игры, и ликвидность падает", - отмечает Мисра.