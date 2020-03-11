Источник анонсировал создание совета инвесторов по итогам встречи с Путиным

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Совет инвесторов будет создан по итогам встречи, которую провел в среду президент России Владимир Путин, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами совещания.

По словам собеседника агентства, ответственным секретарем совета будет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В состав совета войдут и другие инвесторы, не принимавшие участия во встрече.

На встрече президента с российскими инвесторами в среду, помимо Дмитриева, присутствовали управляющий партнер Altera Сapital Кирилл Андросов, основатель RTP Global Леонид Богуславский, сооснователь и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, основатель и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин.

Власти РФ будут делать все для создания хороших условий работы инвесторов, в том числе, избавлять их от возможного давления административных и правоохранительных структур, пообещал на встрече Путин.