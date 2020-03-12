Казахстан готов занять на российском рынке до $1 млрд

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Казахстан планирует разместить на российском рынке ценные бумаги на сумму, эквивалентную $1 млрд, сообщил вице-премьер, министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

"Мы выпускаем программу заимствования на внешних рынках, а именно - на российском рынке до $1 млрд в эквиваленте, это в российских рублях будет. Эта работа будет завершена в первом полугодии текущего года" - сказал Смаилов журналистам в четверг.

"$500 млн - это первый шаг, если спрос будет хороший, цены будут хорошие, то до $1 млрд", - уточнил министр.