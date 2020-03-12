"АвтоВАЗ" отзовет более 12 тыс. автомобилей Lada

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 12,192 тысяч автомобилей Lada Vesta, Xray и Largus. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, проданные c сентября 2019 года по настоящее время.

Как говорится в сообщении, отзыв транспортных средств проводится для проверки работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

"АвтоВАЗ" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Предполагается замена обратного клапана усилителя тормоза. Для владельцев ремонт будет бесплатным.

Аналогичная отзывная компания была объявлена в октябре 2019 года - тогда отзыву по той же причине подверглись почти 4 тыс. Lada Granta, проданные с августа.