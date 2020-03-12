Индекс МосБиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи упал вечером в четверг ниже отметки 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года, опустившись до 2281,58 пункта (-8,4% к уровню закрытия среды, 11 марта), индекс РТС рухнул при этом на 12%, до 955,68 пункта, под давлением падающих мировых рынков капитала, в том числе снижения нефтяных цен сорта Brent на 8,2% (до $32,86 за баррель).

Американские фондовые индексы открылись в четверг падением на 6,7-7,2% на фоне роста опасений по поводу распространения коронавируса и неопределенности вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания. Падение индексов ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок. Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили падение в четверг после обвала американских индексов. Рынки Японии, Австралии, Гонконга, Филиппин, Сингапура и Индонезии вошли в зону "медвежьего" тренда. Европейские фондовые индексы теряют ближе к вечеру 12 марта от 7,6% до 9%.

В свою очередь цены на нефть ускорили падение на торгах в четверг на растущих опасениях падения спроса. На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:42 по Москве составила $32,86 за баррель, что на 8,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 8,04% - до $30,33 за баррель.

Нефтеперерабатывающие компании в Европе, включая Royal Dutch Shell, BP, Total и OMV, закупают нефть у Saudi Aramco выше обычного уровня из-за снижения цены, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, Саудовская Аравия предлагает нефть сорта Arab Light с поставкой в Роттердам по цене $25 за баррель, что намного ниже стоимости нефти российской марки Urals.

В среду, 11 марта, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на 920 тыс. б/с - до 60 тыс. б/с. В то же время, Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США ожидает первого с 2016 года падения добычи в стране в следующем году, поскольку обрушение нефтяных цен вынуждает компании сокращать капитальные расходы.

Заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC), запланированное на 18 марта, вероятно, будет отменено, хотя пока окончательного решения еще нет, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Между тем, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в нынешних условиях целесообразнее провести заседание техкомитета ОПЕК+ в режиме видеоконференции, при этом он высказал сомнения насчет даты.