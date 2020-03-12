Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:51

Индекс МосБиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи упал вечером в четверг ниже отметки 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года, опустившись до 2281,58 пункта (-8,4% к уровню закрытия среды, 11 марта), индекс РТС рухнул при этом на 12%, до 955,68 пункта, под давлением падающих мировых рынков капитала, в том числе снижения нефтяных цен сорта Brent на 8,2% (до $32,86 за баррель).

Американские фондовые индексы открылись в четверг падением на 6,7-7,2% на фоне роста опасений по поводу распространения коронавируса и неопределенности вокруг планируемых властями США мер стимулирования, направленных на ограничение последствий для экономики в связи со вспышкой заболевания. Падение индексов ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах.

Президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок. Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили падение в четверг после обвала американских индексов. Рынки Японии, Австралии, Гонконга, Филиппин, Сингапура и Индонезии вошли в зону "медвежьего" тренда. Европейские фондовые индексы теряют ближе к вечеру 12 марта от 7,6% до 9%.

В свою очередь цены на нефть ускорили падение на торгах в четверг на растущих опасениях падения спроса. На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:42 по Москве составила $32,86 за баррель, что на 8,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 8,04% - до $30,33 за баррель.

Нефтеперерабатывающие компании в Европе, включая Royal Dutch Shell, BP, Total и OMV, закупают нефть у Saudi Aramco выше обычного уровня из-за снижения цены, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, Саудовская Аравия предлагает нефть сорта Arab Light с поставкой в Роттердам по цене $25 за баррель, что намного ниже стоимости нефти российской марки Urals.

В среду, 11 марта, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на 920 тыс. б/с - до 60 тыс. б/с. В то же время, Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США ожидает первого с 2016 года падения добычи в стране в следующем году, поскольку обрушение нефтяных цен вынуждает компании сокращать капитальные расходы.

Заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC), запланированное на 18 марта, вероятно, будет отменено, хотя пока окончательного решения еще нет, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Между тем, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в нынешних условиях целесообразнее провести заседание техкомитета ОПЕК+ в режиме видеоконференции, при этом он высказал сомнения насчет даты.

МосБиржа РТС США Brent WTI ВОЗ Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

ЕЦБ признал распространение COVID-19 "сильным шоком" для мировой экономики

Кудрин заявил, что мир стоит на пороге "достаточно чувствительного" кризиса

Кудрин заявил, что мир стоит на пороге "достаточно чувствительного" кризиса

Белоусов упомянул спецплан правительства "на случай, если вдруг что-то произойдет"

Доллар в ходе торгов на МосБирже достиг 75 руб. впервые с 29 февраля 2016 года

Brent подешевела до $33,91 за баррель

Михельсон в "черные" понедельник и вторник купил акции НОВАТЭКа на $7 млн

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем президента и правительства РФ

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем президента и правительства РФ

Курс евро превысил 84 рубля впервые с 25 февраля 2016 года

"ЛУКОЙЛ" обогнал "Роснефть" по капитализации

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 4,1-4,9%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');