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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:32

Продажи автомобилей в Китае в феврале рухнули более чем на 79%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Продажи новых автомобилей в Китае в феврале упали на 79,1% в годовом выражении, до 310 тыс. единиц, из-за вспышки коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM).

При этом реализация легковых автомобилей рухнула на 81,7% по сравнению с февралем прошлого года - до 224 тыс. единиц. Продажи машин, работающих на новых источниках энергии (NEV), составили 12,9 тыс. штук, что на 75,2% меньше, чем годом ранее.

CAAM ожидает, что сильное падение спроса будет оказывать значительное влияние на рынок автомобилей в первом полугодии.

На китайском рынке, крупнейшем по количеству продаваемых автомобилей, два года подряд наблюдалось падение реализации.

В число компаний, которые зафиксировали заметное снижение продаж в феврале по сравнению с предыдущим годом, входит крупнейший китайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. (падение на 87%), Great Wall Motor Co. и Honda Motor Co. (по 85%), Nissan Motors Co., (80%), Zhejiang Geely Holding Group Co. (75%), Toyota Motor Corp. (70%), отмечает The Wall Street Journal.

Китай

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