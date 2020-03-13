Нефтяные цены ускорили рост до 5%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть эталонных марок ускорился в ходе торгов в пятницу на фоне подъема фьючерсов на индексы США; однако недельное падение нефтяных цен может стать максимальным с 2008 года.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 по московскому времени составляет $34,93 за баррель, что на $1,71 (5,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,61 (5,11%) - до $34,11 за баррель.

Нефтяные цены на этой неделе упали более чем на 20%, после того как Саудовская Аравия объявила о крупных скидках и росте добычи нефти с апреля на 25%. Цена Brent вошла в состояние "суперконтанго", при котором ближайший фьючерс торгуется более чем на $10 дешевле по отношению к тому же месяцу следующего года, пишет Bloomberg.

Как отмечает сырьевой аналитик Societe Generale Майкл Хейг, которого цитирует The Wall Street Journal, причина "крутого контанго" в том, что "необходимо побудить производителей нефти запасать ее, а не поставлять на рынок".

Судовладельцы могут выиграть от этой ситуации в связи с ростом стоимости фрахта. Индекс Baltic Dirty Index, который рассчитывается на основе стоимости перевозок нефти, на этой неделе подскочил на 38%.

Помимо этого, Standard Chartered прогнозирует, что мировые запасы нефти могут увеличиться примерно на 1,4 млрд баррелей с марта текущего года до августа 2021 года.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в апреле избыток нефти на рынке может составить около 6 млн б/с из-за роста добычи и снижения спроса в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

"Исключительный шок спроса совпал c уникальным шоком предложения, - отметил аналитик Trafigura Group Саад Рахим. - Этот вирус напрямую влияет на перевозки, как никогда раньше".

Тем временем силы США в ночь на пятницу нанесли удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке ответ на ракетный обстрел иракской базы международной коалиции "Таджи" накануне, сообщил Пентагон.