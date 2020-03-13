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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:33

Белоусов заявил, что России придется какое-то время жить при нефти по $35 за баррель

По его словам, вероятность возобновления соглашения с ОПЕК есть

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Новая равновесная цена нефти - $35 за баррель, контакты ОПЕК+ для роста цены возможны. Такое мнение высказал журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Я думаю, что мы вошли в новую устойчивую реальность и нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс-минус. Возможен отскок вниз в силу целого ряда причин. И всегда остается вероятность того, что будет восстановлено соглашение в каком-то формате, и цены пойдут вверх. Я не очень верю в длительность цены в районе $20 за баррель по той причине, что это никому не нужно ни странам производителям, ни странам потребителям нефти. Цена в том диапазоне, в котором она остановилась, она может быть достаточно устойчивой", - сказал он.

Отвечая на вопрос, возможно ли еще достичь нового соглашения ОПЕК+, он сказал: "Все возможно. Насколько я знаю, контакты сохраняются".

Андрей Белоусов нефть

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