Капитализация рынка акций РФ в пятницу снизилась на 7,06%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в пятницу на "Московской бирже" составила 37,046 трлн рублей ($500,439 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2816,249 млрд рублей, или на 7,06%

Лидерами рыночной стоимости являются "Сбербанк" (4,062 трлн рублей), "Газпром" (3,906 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (3,196 трлн рублей).

На 30 декабря 2019 года капитализация составляла 48,667 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 23,88%.