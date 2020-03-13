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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Капитализация рынка акций РФ в пятницу снизилась на 7,06%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в пятницу на "Московской бирже" составила 37,046 трлн рублей ($500,439 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2816,249 млрд рублей, или на 7,06%

Лидерами рыночной стоимости являются "Сбербанк" (4,062 трлн рублей), "Газпром" (3,906 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (3,196 трлн рублей).

На 30 декабря 2019 года капитализация составляла 48,667 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 23,88%.

Московская биржа

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