Рубль растерял около половины дневного роста к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский рубль, заметно укреплявшийся по отношению к доллару и евро в ходе дневных торгов пятницы, к вечеру растерял около половины достижений на фоне ухудшения ситуации на нефтяных площадках, где в середине дня отмечался заметный отскок нефтяных цен.

Курс доллара США составил 73,5825 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,27 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов (на пике снижения доллар опускался до 72,055 руб./$1). Евро стоил 81,4275 руб./EUR1, подешевев на 2,085 рубля (дневной минимум - 80,27 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала к этому времени на 1,64 рубля - до 77,11 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно восстанавливался к доллару и евро в ходе дневных торгов пятницы благодаря наметившейся локальной стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; однако ближе к вечеру цены на нефть перешли к снижению. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 по Москве составила $33,06 за баррель, что на 0,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел 0,86% - до $31,23 за баррель.

Избыток нефти

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в апреле избыток нефти на рынке может составить около 6 млн б/с из-за роста добычи и снижения спроса в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса и его последствиями для мировой экономики. Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу объявить режим чрезвычайной ситуации на территории США из-за коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

РФ пока не видит условий для переговоров с ОПЕК

Россия в настоящее время не видит условий для того, чтобы вернуться к обсуждению возобновления соглашения ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что на совещании в четверг с руководителями нефтяных компаний не обсуждался вопрос о возвращении к обсуждению этого вопроса с ОПЕК на фоне падения цен на нефть. "На данном этапе не обсуждали, пока не видим условий, чтобы были предложения. Не видим складывающихся условий, вы видите, как ведут себя участники ОПЕК. На этом фоне, наверное, вряд ли сейчас какие-то возможны движения, направленные на договоренности", - сказал Новак.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "в пятницу рубль укрепляется наряду со всеми мировыми активами, корректируясь после паники последних дней. Пока остается неясным, является ли текущая ситуация лишь короткой передышкой и фиксацией прибыли, однако в существенной мере "аппетит" инвесторов к риску на открытии следующей недели определит дальнейший новостной фон по коронавирусу. Остается надеяться, что настроение участников рынка будут поддерживать данные по замедлению темпов эпидемии в Китае и новые стимулирующие меры мировых центробанков. На локальном денежном рынке произошло заметное снижение спроса на рублевую ликвидность. В пятницу Банк России провел аукцион репо с возвратом средств после выходных, однако при лимите в 500 млрд рублей банками было привлечено менее 80 млрд рублей против 500 млрд рублей во вторник".

"В фокусе внимания участников внутреннего валютного рынка в последние дни находится динамика цен на нефть. Развал сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти привел к резкому падению ее стоимости, что негативно сказалось на динамике рубля. Несмотря на сегодняшний небольшой отскок, перспективы нацвалюты пока не очень радужные, так как планировавшееся ближайшее заседание ОПЕК, скорее всего, не состоится, поэтому на горизонте трех месяцев курс доллара может подняться в диапазон 80-85 руб./$1, и лишь с этих уровней возможен разворот. Но говорить сейчас о перспективах рубля довольно сложно, так как на рынке существует много неопределенностей, в том числе из-за падения фондовых рынков на фоне растущих опасений относительно негативного влияния китайского коронавируса на темпы роста мировой экономики. Глобальные инвесторы с нетерпением будут ждать финансовых отчетов компаний за первый квартал, которые могут показать масштабы потерь. Сегодняшнее же движение рубля вряд ли стоит воспринимать как разворот, скорее, это всего лишь небольшая коррекция. Конечно, ожидать обвального падения нацвалюты, как это было в 2014 году, тоже вряд ли стоит, для этого нет фундаментальных причин. Тем не менее, на горизонте ближайших двух-трех месяцев нас ждет плавная девальвация рубля. А в дальнейшем нужно будет следить за риторикой новых заявлений ОПЕК, так как нефтяной фактор останется основным триггером для курса нацвалюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин.

По мнению экспертов Альфа-банка, пятница вполне логично завершает крайне неспокойную неделю на мировых финансовых рынках. "Мы наблюдаем некоторые признаки смягчения ситуации на фондовых рынках после вчерашнего резкого снижения. Курс рубля укрепляется. Тем не менее, мы сохраняем осторожность, так как волатильность остается высокой, инвесторы находятся в панике, понимая, что финансовых стимулов и действий ФРС США может быть недостаточно, чтобы нейтрализовать последствия эпидемии на мировую экономику. Дополнительные опасения связаны с мировой цепочкой поставок. Мы считаем, что распродажи пока не завершились, рецессия вполне возможна, и COVID-19 продолжает распространяться по Европе и Северной Америке, нанося серьезный урон мировой экономике", - отмечают аналитики Альфа-банка.

"Поиск равновесия рублем может занять ближайшие пару месяцев. Принимая во внимание предпосылку о достижении минимумов цены на нефть в апреле, когда Brent может опуститься до $30 за баррель, из-за пика дисбаланса спроса и предложения, пара "доллар-рубль" будет торговаться в широком диапазоне 73-77 руб./$1, а пара "евро-рубль" - 83-87 руб./EUE1. При этом к концу второго квартала текущего года курс рубля может укрепиться до 69,5 руб./$1 против доллара, а к концу года - до 68 руб./$1 по мере стабилизации настроений, так как комплекс мер Банка России и смягчение монетарных условий ведущими центральными банками повышают привлекательность локальных активов", - считают эксперты Росбанка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на период с 14 по 16 марта на 83,92 копейки, до 73,1882 руб./$1, и опустил курс евро на 1,8 рубля, до 81,8610 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в пятницу на 1,61 рубля по отношению к четвергу и составил 72,9543 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 1,67 рубля и составил 72,9194 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 352,402 млн, из которых $855,949 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 496,453 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал за день на 2,41 рубля, до 81,4964 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 2,52 рубля и составил 81,2611 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR679,753 млн, из которых EUR274,949 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR404,804 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в пятницу снижение по сравнению с предыдущим торговым днем благодаря мерам российских регуляторов по насыщению рынка краткосрочной ликвидностью, вместе с тем стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов выросла, отражая опасения участников рынка относительно возможного повышения ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 22 базисных пункта (б.п.) - до 5,78% годовых, по кредитам на семидневный срок выросла на 5 б.п., до 6,23% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла за день на 7 б.п. - до 6,40% годовых, на сроки 3 месяца и 6 месяцев - на 15 б.п., до 6,53% годовых.

Банки в пятницу привлекли на аукционе репо "тонкой настройки" на 3 дня (с учетом выходных) всего 79,958 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей по средней ставке 6,1512% годовых. На аналогичном аукционе во вторник банки привлекли 500 млрд рублей, выбрав весь лимит аукциона (спрос превысил лимит на 18,5%, составив 592,356 млрд рублей). Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита, составила 6,039% годовых. Анонсируя проведение аукциона утром в пятницу, ЦБ РФ отмечал, что считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы. Регулятор провел размещение, "принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран".

Кроме того, Банк России сохранил в конце недели лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне в $5 млрд.