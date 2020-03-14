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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Совфед рассмотрит поправки в бюджет на три года в субботу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в субботу рассмотрит поправки в закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"Внеочередное внесение поправок связанно с реализацией социальных статей послания президента РФ Федеральному Собранию. Поправки планируется внести сразу на три года - для определения источников финансирования мер, содержащихся в послании", - говорится в сообщении на сайте СФ.

С докладами выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Кроме того, будут рассмотрены законы об уточнении параметров бюджета Пенсионного фонда РФ и о приобретении правительством РФ акций ПАО "Сбербанк".

Совет Федерации

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