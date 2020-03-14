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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Силуанов анонсировал комплекс предложений по нивелированию эффекта коронавируса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ допускает влияние на динамику экономического развития действия коронавируса, готовит предложения по нивелированию его эффекта, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, проблема с распространением COVID-19 влияет на экономику сильнее, чем падение цен на нефть, потому что это касается целого ряда отраслей: перевозки, туризм, торговля.

При этом, по его словам, падение цен на нефть затронет в большей степени нефтегазовые компании, в то время как все социальные обязательства государства будут выполнены.

"В случае если падают цены на нефть мы защищены от изменений бюджетных наших планов и в целом экономика у нас адаптируется. Почему? Потому что в основном это коснётся нефтегазовых компаний они имели хорошие подушки безопасности, накопили достаточно ресурсов за последние годы, когда цены на нефть находились на высоких отметках", - добавил министр.

Минфин Антон Силуанов

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