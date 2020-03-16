Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль заметно снижается к бивалютной корзине на фоне активно дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,2-73,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,5 руб./$1 (+90,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 81,9825 руб./EUR1 (+1,2525 рубля). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,06 рубля к уровню закрытия пятницы, 13 марта, до 77,32 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,18 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,15 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающегося обвала цен на нефть. Падение нефтяных цен усилилось в понедельник, инвесторы оценивают принимаемые правительствами и центробанками меры для поддержки мировой экономики в условиях распространения коронавируса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве упала на 6,0% - до $31,82 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 4,17% - до $30,77 за баррель.

Оба сорта снизились по итогам прошлой недели - Brent потеряла 25%, WTI - 23%. По данным Dow Jones Market Data, это максимальное недельное снижение в процентном выражении с декабря 2008 года.

Федеральная резервная система США экстренно снизила в воскресенье, 15 марта, базовую процентную до нуля и объявила о запуске масштабной программы количественного смягчения, чтобы стабилизировать финансовые рынки и поддержать американскую экономику.

Центральный банк США снизил ставку по федеральным фондам на полный процентный пункт - до уровня 0-0,25%, объявил о планах покупки гособлигаций и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $700 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам.

ФРС заявила, что готова использовать "весь набор имеющихся у нее инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса". ФРС взаимодействует с другими мировыми ЦБ для обеспечения долларовой ликвидности и предоставил им долларовые свопы.

Очередное заседание американского центробанка должно состояться на этой неделе, однако ситуация потребовала от регулятора срочных действий. Несмотря на предпринятые меры, фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник снижаются, а нефть дешевеет.

Президент США Дональд Трамп объявил 13 марта, что Вашингтон, с учетом низких цен на нефть, закупит большие объемы "черного золота" для пополнения стратегического запаса. Трамп пояснил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков". "Мы заполним (нефтехранилища - ИФ) по максимуму", - пообещал американский лидер.