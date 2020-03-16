Рубль вечером отыграл часть потерь к доллару и евро

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро сократили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль отыграл часть потерь первой половины дня к бивалютной корзине благодаря небольшому отскоку цен на нефть после того, как Brent падала ниже $30 впервые с 2016 года.

Курс доллара США составил 73,91 руб. в 19:00, что на 1,32 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,3 руб., подорожав на 1,57 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,43 рубля - до 77,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть потерь первой половины дня на фоне небольшого отскока цен на нефть после того, как Brent падала ниже $30 впервые с 2016 года. Инвесторы продолжают закладывать в цены ухудшение ситуации в глобальной экономике из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и оценивать меры смягчения денежно-кредитной политики, в экстренном порядке предпринимаемые основными центробанками мира.

Беспокойство участников рынка вызывают данные макроэкономической статистики. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing, публикация которого состоялась перед открытием торгов в США, упал в марте рекордными темпами за всю историю своих расчетов - на 34,4 пункта. В результате значение индикатора опустилось до минус 21,5 пункта, что является самым низким значением с марта 2009 года. При этом аналитики в среднем ожидали снижения всего до 4,8 пункта, свидетельствуют данные Econoday. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.

Федеральная резервная система США в ночь на понедельник снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, объявила о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. Американский ЦБ призвал банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

Федрезерв заявил также, что готов использовать "весь набор имеющихся у него инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса".

В то же время, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе телефонной конференции по итогам заседания, что Федрезерв выступает против отрицательных процентных ставок. По его словам, ФРС вряд ли последует примеру центробанков Японии и еврозоны, которые давно перешли к политике отрицательных ставок. "Мы не считаем, что отрицательные ставки могут быть целесообразной мерой", - заявил Пауэлл.

ФРС провела уже второе экстренное заседание для снижения ставки, чего не было ни разу с 1994 года, когда центробанк начал объявлять действия по ставкам. В ходе предыдущего заседания, прошедшего 3 марта, американский ЦБ уменьшил ставку на 0,5 процентного пункта. Очередное заседание ФРС должно было состояться на этой неделе, 17 и 18 марта, но, как заявил Пауэлл, оно не состоится.

Банк Японии вслед за ФРС объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики.

Лидеры стран "большой семерки" планируют провести в понедельник чрезвычайную видеоконференцию для обсуждения мер по борьбе с распространением заболевания и поддержки экономики. Тем временем министры финансов стран ЕС рассчитывают договориться о координации экономических мер в ответ на вспышку коронавируса.

Котировки майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени упали на 8,98% - до $30,81 за баррель. В ходе торгов цена опускалась ниже отметки в $30 за баррель впервые с 2016 года. Майские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 5,76% - до $30,26 за баррель.

Между тем мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, пишет Bloomberg.

Многие нефтетрейдеры, руководители компаний и аналитики опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 марта на 93,8 копейки, до 74,1262 руб., и увеличил курс евро на 88,61 копейки, до 82,7471 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в понедельник на 1,655 рубля по отношению к пятнице и составил 74,6093 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,6206 рубля и составил 74,5649 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 361,532 млн, из которых $1 млрд 195,254 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 166,278 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,8439 рубля, до 83,3403 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 2,1356 рубля и составил 83,3463 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR723,616 млн, из которых EUR239,366 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR484,25 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 6,18% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 б.п. - до 6,79% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 6 б.п. - до 6,46% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 7 б.п. - до 6,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 13 б.п., увеличившись также до 6,6% годовых.