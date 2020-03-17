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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Набиуллина проведет пресс-конференцию по итогам совета директоров 20 марта

Глава ЦБ выступит, несмотря на то, что заседание не будет опорным

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина проведет в онлайн-формате пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров Банка России 20 марта, говорится в пресс-релизе регулятора.

Это заседание не является опорным.

"Пресс-конференция состоится дополнительно к опубликованному графику пресс-конференций по денежно-кредитной политике. В условиях быстрого изменения ситуации на финансовом рынке и влияния на экономику распространения коронавируса (COVID-19) Банк России считает важным подробно осветить вопросы как денежно-кредитной политики, так и принимаемых стабилизационных мер", - говорится в пресс-релизе.

Онлайн-формат мероприятия позволит журналистам задать свои вопросы главе ЦБ. Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте Банка России, в официальных аккаунтах в "ВКонтакте", Facebook и на YouTube-канале ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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