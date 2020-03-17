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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

ОАК погасила облигации на 46,28 млрд рублей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (под управлением ГК "Ростех") погасило 9-летние облигации серии 01 на сумму 46,28 млрд рублей, говорится в пресс-релизе корпорации.

Выпуск объемом 46,28 млрд рублей был размещен в марте 2011 по ставке 8%.

Председатель совета директоров ПАО "ОАК", индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков отметил в пресс-релизе, что "погашение существенного объема ранее накопленной задолженности в срок свидетельствует о способности группы ОАК совместно с государственной корпорацией "Ростех" решать сложные задачи в период нестабильности на мировых финансовых рынках".

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ. Основным акционером было Росимущество, но в 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% находящихся в федеральной собственности акций ОАК.

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