СПАРК возглавил составленный RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Система "СПАРК-Интерфакс" с большим отрывом возглавила составленный Рейтинговым агентством RAEX ("РАЭКС-Аналитика") рэнкинг информационно-аналитических систем по проверке контрагентов.

Как говорится в сообщении RAEX, все системы, которых в списке 21, прошли ранжирование по 18 критериям: наполненность данными, уровень сервиса, признание, стоимость услуг.

При оценке учитывались различные сценарии использования систем, "от наиболее популярных кейсов должной осмотрительности до узкоспециализированных задач макроэкономического анализа", привидятся в сообщении слова исполнительного директора RAEX Евгения Мальцева.

К оценке были привлечены также эксперты, чей взгляд на информационно-аналитические системы (ИАС) учитывал потребности трех основных групп пользователей: бизнес-аналитиков, финансистов и журналистов.

Для бизнес-аналитиков наиболее важным показателем качества ИАС стала возможность встраивания систем во внутренние процессы компании с помощью API. Наивысшие оценки по этому параметру получили "СПАРК-Интерфакс", СБИС, "БИР-Аналитик" и Seldon Basis.

Для специалистов финансового сектора самым важным, согласно полученным RAEX данным, является удобство оперативного экспорта информации, полнота и актуальность данных, необходимых для оценки надежности контрагентов. В этой группе пользователей лидируют СПАРК, "Глобас", "СБИС" и "Контур-Фокус".

Журналисты деловых СМИ обращали внимание на простоту использования ИАС, а также возможности выявления связей между компаниями и их бенефициарами. Наиболее высоко они оценили СПАРК, "Контур Фокус", "Кейсбук", "Глобас".

Как говорится в пресс-релизе RAEX, в итоге абсолютным лидером рейтинга стала система СПАРК, набрав более 85 баллов. Она с большим отрывом опережает ИАС "Глобас", занявшую второе место в рейтинге с 59 баллами. В топ-5 лидеров рейтинга вошли также системы "БИР-Аналитик" (58,9 балла), "СБИС" (53,9 балла) и "Контур.Фокус" (53,8 балла).

В пятерку лидеров по группе критериев "наполненность данными" вошли СПАРК, "Глобас", "Дельта Безопасность", "БИР Аналитик", Seldon.Basis.

Среди топ-5 по группе критериев "уровень сервиса" фигурируют СПАРК, "Дельта Безопасность", "БИР Аналитик", "Контур.Фокус", "Глобас".

По группе критериев "признание" в число ведущих информационно-аналитических систем вошли СПАРК, "СБИС", Seldon.Basis, "ЗаЧестныйБизнес", "Актион.Проверка Контрагентов".

Что же касается группы лидеров по показателю "стоимость услуг", то в нее вошли ИАС "ЗаЧестныйБизнес", СБИС, "Коммерсант Картотека", "ТАСС Бизнес", "Актион.Проверка Контрагентов".

Информационно-аналитические системы используются бизнесом для оценки налоговых и кредитных рисков, проверки контрагентов, инвестиционного анализа. Согласно полученным RAEX оценочным данным, объем этого рынка составляет около 5 млрд руб.