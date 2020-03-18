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В Сбербанке допустили снижение ставок по ипотеке в случае движения ключевой ставки

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России может пересмотреть ставки по ипотеке в случае движения ключевой ставки, сообщила зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова журналистам на онлайн-конференции, отвечая на вопрос о возможном росте ставок по ипотеке.

Кирсанова отметила, что Сбербанк следит за ситуацией на рынке.

Она напомнила о ранее озвученной главой банка Германом Грефом информации о наблюдаемом повышенном спросе на ипотеку.

"На сегодняшний день можно сказать, что спрос на ипотеку, действительно, слегка повышенный. Но никакого сейчас пока сигнала на рынке, для того, чтобы резко пересматривать ставки по социальным нашим проектам или по ипотечным кредитам, пока нет", - отметила зампред правления Сбербанка.

Совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос о ключевой ставке на заседании в пятницу, 20 марта.

16 марта источник сообщал "Интерфаксу", что профильные вице-премьеры совместно с ЦБ и Советом Федерации подготовят предложения по снижению выплат граждан по ипотечным кредитам и упрощению условий их рефинансирования. Соответствующее поручение премьер РФ Михаил Мишустин дал по итогам его встречи 28 февраля с членами Совета палаты Совета Федерации.

Сбербанк

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