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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Gap и Skechers временно закроют магазины в Северной Америке

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американский ритейлер одежды Gap Inc сообщил о временном закрытии магазинов Old Navy, Athleta, Banana Republic, Gap, Janie and Jack и Intermix в Северной Америке в связи с ускорением распространения коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, магазины приостановят работу с 19 марта на две недели.

"Наше внимание сосредоточено на том, чтобы поддерживать здоровье и благосостояние наших сотрудников и заботиться о наших клиентах", - говорится в пресс-релизе компании.

Производитель спортивной обуви Skechers USA Inc. также сообщил о закрытии своих магазинов в Северной Америке и на ряде европейских рынков - их операции будут приостановлены до 28 марта.

Акции Gap в ходе предварительных торгов в среду падают на 8,9%, цена бумаг Skechers снижается примерно на 3%.

США Gap Sketchers

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