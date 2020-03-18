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Цена Brent упала ниже $27 за баррель

Стоимость WTI опускалась до 18-летнего минимума

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Падение нефтяных цен ускорилось в ходе торгов в среду. При этом цена Brent опустилась ниже $27.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:36 по московскому времени составляет $26,90 за баррель, что на $1,83 (6,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $2,80 (10,39%) - до $24,15 за баррель. Как отмечает CNBC, цена WTI в ходе торгов опускалась до $23,60, минимального уровня с апреля 2002 года.

нефть

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Цена на Brent упала ниже 27 долларов за баррель

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