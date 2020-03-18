Цена на Brent упала ниже 27 долларов за баррель

"Черное золото" продолжило дешеветь на данных о росте запасов в США

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться после выхода данных о росте запасов нефти в США.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 по Москве в среду составляла $26,73 за баррель, что на $2 (6,96%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на $3,4 (12,62%) - до $23,55 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,954 млн баррелей, увеличившись восьмую неделю подряд. Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 6,18 млн баррелей, дистиллятов - на 2,94 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге (город в Оклахоме), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 563 тыс. баррелей.

Накануне, 17 марта, Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы "черного золота" в стране на прошлой неделе сократились на 421 тыс. баррелей, бензина - на 7,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозировал увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей.