Рынки продолжили падение в поисках дна, дорожают нефть и доллар

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Участники финансовых рынков продолжают распродажи и ликвидируют позиции, находя убежище в наличных и почти не реагируя на решения властей, которые пытаются поддержать замедляющуюся из-за коронавируса экономику.

Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются в четверг на 4%. Азиатские рынки акций, начав сессию с роста после решения Европейского ЦБ купить активы еще на 750 млрд евро, ушли затем в минус.

Японский Nikkei 225 теряет почти 1,7%.

Гонконгский Hang Seng - более 4%.

Австралийский S&P/ASX 200 - более 3,5%.

К 7:30 по Москве фьючерсы на нефть марки Brent, восстанавливаясь после падения накануне к уровню 2003 года, росли на лондонской бирже ICE Futures на 1,5% к уровню закрытия и торговались у $25,25 за баррель.

Подешевев накануне на 24%, фьючерсы на WTI поднялись к этому времени в Нью-Йорке на 7,2% - до $21,84 за баррель.

Австралийский доллар терял более 3%, корейский вон упал к доллару к минимуму за 10 лет, курс доллара растет к иене на 1%, евро также немного слабеет к американской валюте.

Распродажи охватили рынки облигаций Австралии, Новой Зеландии и Кореи. Доходность американских 1-летних бумаг выросла до 1,26%, по данным агентства Bloomberg. Инвесторы хотят получить наличные в условиях растущей неопределенности и проблем в реальном секторе экономики. Нет спроса даже на защитные активы - долгосрочные гособлигации, золото, которое дешевеет более чем на 1%.

"Теперь они (инвесторы - ИФ) обходят стороной даже американские Treasurys, и это говорит о том, что фактически безопасных активов не осталось. Кроме кэша больше деньги прятать негде", - сказал The Wall Street Journal Питер Буквар из Bleakley Advisory Group.

"Идет пожарная распродажа ликвидных активов, чтобы погасить долги", - сказал FT портфельный менеджер Allianz Global Investors Майк Риддел.

В среду S&P 500 упал на 5% и на 30% с начала нынешнего снижения. Рынки все меньше верят в способность властей сдержать распространение короновирусной инфекции COVID-19.

Аналитики Deutsche Bank AG считают возможным снижение ВВП в еврозоне на 24% и на 13% в США во втором квартале. Главный экономист Oxford Economics Грег Дако ожидает падения ВВП в США на 12% во втором квартале и роста безработицы до 10%.

Ни бюджетные, ни монетарные меры не могут дать ответа на вопрос о том, как остановить инфекцию и предотвратить паралич экономики.

Европейский центральный банк, пытаясь успокоить рынки, в ночь на четверг объявил о запуске новой, беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в ее рамках будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги.

Сенат США приступает к изучению предложения Белого дома о выделении $1 трлн на поддержку экономики, включая прямую помощь американским домохозяйствам и финансовую помощь авиакомпаниям.

Президент Дональд Трамп подписал закон о предоставлении оплачиваемых больничных и бесплатном тестировании на коронавирус.

На рынке нефти в условиях снижения спроса и увеличения предложения запасы нефти могут вырасти более чем на 900 млн баррелей во II квартале, считают аналитики Bank of America. На этом фоне можно ожидать дальнейшего снижения цен.

Goldman Sachs прогнозирует, что во II квартале цены составят $20 за баррель.

Президент Rapidan Energy Group Боб МакНэлли ожидает снижения цен до уровня ниже $10, так как у не будет ни покупателей, ни мощностей для хранения нефти.

Консалтинговая фирма Rystad Energy ожидает, что в апреле в условиях перебоев в работе транспорта ежедневно предложение будет превышать спрос на 3 млн баррелей.