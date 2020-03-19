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Х5 в IV квартале сократила чистую прибыль на 86,1%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль X5 Retail Group (по стандарту IAS 17) в IV квартале 2019 года упала на 86,1% по сравнению с показателем за IV квартал 2018 года, до 865 млн рублей, сообщила компания.

Чистая рентабельность снизилась до 0,2% с 1,5% годом ранее.

EBITDA сократилась на 3,4%, до 28,789 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 6,1% против 7% в IV квартале 2018 года.

Результаты Х5 оказались хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": средняя оценка аналитиков предполагала, что EBITDA ритейлера останется на уровне IV квартала 2018 года и составит 29,804 млрд рублей, рентабельность сократится до 6,3%. Консенсус-прогноз чистой прибыли составлял 3,718 млрд рублей.

Что касается годовых результатов, то в 2019 году X5 Retail Group увеличила рентабельность EBITDA до 7,1% с 7% в 2018 году. Это соответствует собственному прогнозу Х5 на 2019 год - рентабельность на уровне выше 7%.

EBITDA Х5 в 2019 году выросла на 13,9%, до 122,585 млрд рублей.

Чистая прибыль снизилась на 9,5%, до 25,908 млрд рублей.

Выручка Х5 в прошлом году увеличилась на 13,2%, до 1 трлн 734,347 млрд рублей.

Валовая прибыль повысилась на 15,2%, до 425,798 млрд рублей. Валовая маржа составила 24,6% против 24,1% в 2018 году.

X5 Retail Group

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