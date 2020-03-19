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Рост акций "Роснефти" в ходе торгов на Мосбирже превысил 10%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Рост акций нефтяной компании "Роснефть" в ходе торгов на Московской бирже в четверг превысил 10%.

Ценные бумаги компании, оказавшиеся среди наиболее пострадавших российских "голубых фишек" из-за резкого падения нефтяных цен, пытаются отыграть часть понесенных ранее потерь.

По данным на 11:53 мск, стоимость акций "Роснефти" достигла 258,15 рубля за штуку, что на 10,3% выше закрытия торгов среды. (258,80 рубля на 12:31).

Котировки акций "Роснефти", находившиеся еще 20 февраля в диапазоне 470-475 рублей за штуку, в ходе торгов накануне опускались до 230 рублей, то есть падение менее чем за месяц превысило 51%. Все это происходило на фоне обвала нефтяных цен, продолжавшегося вплоть до среды.

В четверг, 19 марта, же мировые цены на нефть демонстрируют восстановительный рост (Brent отыгрывает вверх порядка 9%, WTI подрастает почти 15,5%), что позитивно сказалось и на динамике ценных бумаг российских нефтяных компаний, которые также стали активно расти в цене.

Роснефть

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