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Рост акций "Татнефти" и "Роснефти" в начале торгов превысил 10%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рост акций "Татнефти" и "Роснефти" в начале торгов на Московской бирже в пятницу превысил 10% благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала и восстановительному росту нефтяных цен.

Стоимость обыкновенных акций "Татнефти" в первые минуты торгов 20 марта достигала 514 рублей за штуку, что на 12,7% выше закрытия четверга, "префы" компании при этом достигали 465 рублей за штуку (+13,3%); в свою очередь рост акций "Роснефти" составлял 10% - до 291 рубля за штуку.

Мировые цены на нефть, заметно выросшие накануне, продолжают расти в пятницу утром, что толкает котировки акций российских нефтяных компаний вверх. Стоимость фьючерсов на сорт Brent подрастает 20 марта утром на 3,76% - до $29,54 за баррель, котировки WTI прибавляют 5,21%, до $27,26 за баррель.

Роснефть Татнефть

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