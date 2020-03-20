Михельсон продал по РЕПО бумаги "НОВАТЭКа" на $5,053 млн

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон 17 марта продал по РЕПО акции и глобальные депозитарные расписки компании, которые неделей ранее купил с началом обвала мировых финансовых рынков.

По РЕПО были проданы (первая часть сделки РЕПО) бумаги на $5,053 млн. Ранее Михельсон купил эти бумаги в период с 9 по 12 марта за общую сумму в $9,488 млн.

И без того ослабленный пандемией коронавируса мировой фондовый рынок после 6 марта испытал очередное обрушение из-за развала сделки ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что Михельсон задействовал принадлежащие ему акции на сумму 257 млн евро в сделке РЕПО.

Он объяснял, что продал часть своего пакета по РЕПО для финансирования личных проектов, в частности, в Антарктиде и проекта фонда "Виктория" - ГЭС-2 в Москве.