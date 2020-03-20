Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Михельсон продал по РЕПО бумаги "НОВАТЭКа" на $5,053 млн

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон 17 марта продал по РЕПО акции и глобальные депозитарные расписки компании, которые неделей ранее купил с началом обвала мировых финансовых рынков.

По РЕПО были проданы (первая часть сделки РЕПО) бумаги на $5,053 млн. Ранее Михельсон купил эти бумаги в период с 9 по 12 марта за общую сумму в $9,488 млн.

И без того ослабленный пандемией коронавируса мировой фондовый рынок после 6 марта испытал очередное обрушение из-за развала сделки ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что Михельсон задействовал принадлежащие ему акции на сумму 257 млн евро в сделке РЕПО.

Он объяснял, что продал часть своего пакета по РЕПО для финансирования личных проектов, в частности, в Антарктиде и проекта фонда "Виктория" - ГЭС-2 в Москве.

Леонид Михельсон НОВАТЭК ОПЕК

Новости
Экономический кризис

Эксперты Citigroup не исключили обвала нефти Brent до $5 за баррель

Эксперты Citigroup не исключили обвала нефти Brent до $5 за баррель

Силуанов призвал не беспокоиться за российских нефтяников

Руководители рудника "Мир" получили сроки в колонии-поселении за гибель восьми шахтеров

Рост акций "Татнефти" и "Роснефти" в начале торгов превысил 10%

Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов

Tesla остановит производство электромобилей в США из-за коронавируса

Экономический кризис

В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

Нефтяная лихорадка продолжается: Brent прибавила 15% после обвала в среду

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');